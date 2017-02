Plus d'infos sur le spectacle Salut Salon à Limoges

MY SHOW MUST GO ON (2-1030826/3-1030827) présente ce concert

SALUT SALON :Violons Angelika Bachmann et Iris Siegfried Violoncelle Sonja Lena Schmid Piano Anne-Monika von Twardow Elles forment le quatuor classique humoristique Salut Salon, créé à Hambourg. Leur formidable maîtrise musicale alliée à un sens de l'humour extraordinaire a déjà conquis le public allemand mais aussi, la Corée, l'Inde, l'Amérique du Sud... Le final de leur spectacle, posté sur You Tube a été vu plus de 14 millions de fois en 8 mois seulement ! Elles sont capables d'enchainer un tango d'Astor Piazolla, une ballade de Mendelssohn... et aussi d'étonnants bruitages : os broyés par une sorcière dans un mortier, concert d'oiseaux inspiré des Quatre Saisons de Vivaldi ! Après MoZART Group la saison dernière, venez découvrir Salut Salon. Ci-dessous un texte de présentation court du spectacle :Violons Angelika Bachmann et Iris Siegfried Violoncelle Sonja Lena Schmid Piano Anne-Monika von Twardow Elles forment le quatuor classique humoristique Salut Salon, créé à Hambourg. Elles sont capables d'enchainer un tango d'Astor Piazolla, une ballade de Mendelssohn... et aussi d'étonnants bruitages : os broyés par une sorcière dans un mortier, concert d'oiseaux inspiré des Quatre Saisons de Vivaldi !