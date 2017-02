Plus d'infos sur le spectacle Veronic Dicaire à Limoges

LES 2 BELGES PRODUCTIONS (2-1040334/3-1060167) présentent ce spectacle

VERONIC DICAIRE :« Voices » Après un énorme succès au Canada et à Las Vegas, où elle a reçu en 2014 le prix du meilleur spectacle de chanson et celui de la meilleure imitatrice, Véronic DiCaire revient nous enchanter avec « Voices »... Dans une mise en scène tour à tour rock'n roll ou intimiste, elle incarne corps et âme les plus grandes voix du paysage musical français et international. Ce sont plus de 50 voix, qu'elle restitue à la perfection, de Madonna à Lady Gaga, en passant par Céline Dion, Amy Winehouse, Rihanna ou Vanessa Paradis... D'un battement de cils ou d'un déhanché sexy, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision déconcertante. On est bluffé par sa tessiture sans limites et la justesse de ses imitations. Véronic DiCaire est unique. Et tellement inimitable, qu'elle vous laissera sans voix... En tournée à travers toute la France.