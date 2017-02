Plus d'infos sur le spectacle Maligne, Noémie Caillaut à Boisseuil

Quand on a 27 ans et qu'on apprend qu'on a un cancer, forcément on a peur, on se bagarre, on en pleure, et on en rit... Le choc, l'angoisse, le combat, les chimios, la famille, les amis, c'est tout cela que Noémie raconte seule en scène, avec une justesse et un humour ravageur. Un formidable hymne à la vie. Avec : Noémie Caillault Mise en scène : Morgan Pérez Avec la complicité de Jeanne Arènes Lumière : Emmanuel Jurquet Son : Camille Urvoy