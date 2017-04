Plus d'infos sur le spectacle Love And Information à Bellac

Théâtre – De Caryl Churchill – Groupe vertigo Une pièce à la forme unique. Du théâtre inédit ! Love and informationest la dernière pièce de Caryl Churchill, grande dame du théâtre anglais actuel. Elle a imaginé une forme théâtrale originale et très moderne pour mettre en scène un état des lieux du monde contemporain, à travers le prisme de l'amour et de l'information. La pièce est construite de cinquante scènes autonomes, très courtes, en jeu plus d'une centaine de personnages différents. Avec un regard acéré, Churchill examine, explore, célèbre et questionne les rapports que nous entretenons avec notre société contemporaine. Elle s'intéresse en particulier à la manière dont l'information construit et défait notre humanité. Nos sentiments, nos pensées, nos désirs, naissent et disparaissent dans un monde traversé par toutes sortes d'informations. Nous sommes plongés dans le flux continu d'internet, de la religion, des sciences, des news, de la publicité, des réseaux sociaux... Quels sont les effets de ce flux sur nos mémoires ? Et sur nos relations ? Tout public, dès 13 ans - Durée : 2H15