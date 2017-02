Plus d'infos sur le spectacle Ils vécurent tous horriblement... à Bellac

Théâtre – D'après Joyce Carol Oates. Collectif Crypsum La fin tragique d'un conte de fée À l'origine, le texte de l'auteure américaine Joyce Carol Oates, Petite soeur, mon amour. L'histoire d'un fait divers qui provoqua une explosion médiatique aux États-Unis : le meurtre horrible, un soir de Noël 1996, de JonBénet Ramsey, 6 ans et demi, petite poupée blonde élue « Little Miss Colorado ». La romancière américaine ne s'emploie pas à reconstituer ce meurtre jamais résolu mais en bâtit un texte noir, horriblement drôle. Elle dresse un portrait au vitriol d'une famille à l'ambition destructrice, pour mieux montrer les démons tapis au coeur du rêve américain : Les Atrides version Disney. En choisissant de l'adapter au théâtre, le Collectif Crypsum joue au jeu féroce des portraits et donne à trois comédiens les clés pour raconter cette histoire et souligner les excès d'une famille crucifiée par la vanité. Tout public, dès 12 ans - Durée : 1h55 min