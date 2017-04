Plus d'infos sur le spectacle Marre Mots à Bellac

Concert / Chanson – Yoanna et Brice Quillon Concert sensible et mots d'enfance Les deux artistes nous embarquent dans un voyage sensible au sein de la palette émotive. Au travers de leurs textes et de leur musique, ils se placent du côté de l'enfance. À cet instant où l'on commence à sentir, à comprendre que l'on est traversé par des émotions, toutes sortes d'émotions, et que l'autre, l'adulte semble avoir oublié et ne pas comprendre. Tantôt vert de peur, rouge de colère, fleur bleu ou joyeux, les Marre Mots se souviennent et expriment leurs joies, leurs colères, leurs peurs et leurs tristesses. Tour à tour frère et soeur, copains de récré, parents bornés, instit dubitatif ou enfants excités, ils questionnent avec humour et poésie ce qui nous fait rire et pleurer et nous rappelle que même les plus grands peuvent avoir peur dans le noir. Tout public, dès 5 ans - Durée : 45 min