Dans une industrie musicale qui avance à coups de buzz et de plans marketing, Yves Jamait est une exception culturelle à lui seul, construisant son public sans médiatisation aucune, imperméable aux conventions et formatages.

Déjà six albums depuis qu'Yves Jamait a décidé, à quarante ans, de rejoindre le grand bain de la chanson fran?aise. Si la mélancolie est toujours présente, l'artiste semble se tourner peu à peu vers la lumière. Son sixième opus, entre nostalgie et Carpe diem, est vif, empreint d'une fraîcheur et d'une dynamique nouvelles - pour une part due aux arrangements d'Emmanuel Eveno et Daniel Bravo du groupe Tryo... Pour l'autre part ?... Jamait est-il en train de quitter le côté obscur de la force ?

Une petite musique entre-deux, qui nous parle des petites gens avec une poésie précieuse dont on ne se lasse pas.

vendredi 10 mars 2017

