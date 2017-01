Plus d'infos sur le concert The Rake's Progress à Limoges

OPERA THEATRE (Lic.1-1029555/57/56) présente ce spectacle

Livret de Wystan Hugh Auden et Chester Kallman Créé le 11 septembre 1951 à la Fenice, Venise Jean Deroyer, direction Nn, chef de chant David Bobée, mise en scène et scénographie Benjamin Hulett, Tom Rakewell Marie Arnet, Anne Trulove Isabelle Druet, Baba The Turk Kevin Short, Nick Shadow Colin Judson, Sellem Kathleen Wilkinson, Mother Goose Stephan Loges, Father Trulove Orchestre de l'Opéra de Limoges Choeur de l'Opéra de Limoges Direction : Jacques Maresch La jeunesse éternelle de Faust précipite sa mort ; l'ascension sociale de Rakewell précipite sa descente aux enfers. De Méphistophélès et Nick Shadow, on retient la passivité de leurs proies à l'égard de leur propre vie. En quittant le jardin d'Eden de la famille Trulove, Tom tombe dans un monde monnayable et virtuel où l'argent remplace la vérité : le bordel est à l'amour ce que la finance de marché est au travail de la terre. Ici commence la carrière d'un libéral. Résevation PMR : 05.55.45.95.00