Plus d'infos sur le concert The Delta Saints à Limoges

Depuis 2008, Ben Ringel, David Supica, Dylan Fitch, Nate Kremer, Vincent Williams, les 5 Deltas Saints distillent un blues/rock puissant qu'ils dénomment comme du "Bourbon-Fueled Bayou-Rock".

Le groupe basé à Nashville a dépouillé les racines blues à leur essence, pour ensuite les réarrangées et créer un son qui leur est propre. Ancré dans le Rock'n Roll, la construction de jeu au pays du R & B, soul et gospel. The Saints Delta explore les influences comme Jack White, The Black Keys, My Morning Jacket, Band of Horses et Led Zeppelin. Un véritable retour aux sources musicales pour une soirée énergique et endiablée sur le son blues et rock du groupe !