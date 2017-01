Plus d'infos sur le concert Manu Katche à Limoges

HORIZONS CROISES (2-1027602/3-1027603) présente ce concert

Le précédent quartet de Manu Katché, enregistré au New Morning en 2014, se faisait remarquer par son absence de bassiste. Surprise, le batteur star revient pour ce nouvel album en studio, « Unstatic », avec une formation enrichie d'une contrebassiste, Ellen Andrea Wang. Ce nouvel opus, immensément jouissif, se découvre comme une suite de paysages sonores, dont les couleurs se mélangent avec douceur, sans sursauts perturbants, même s'ils comportent souvent des poussées d'énergie très communicatives. Fait de onze titres qui invitent au voyage, aux thèmes immédiatement mémorisables, ce disque nous enrobe, comme dans les rotations savantes d'un derviche tourneur. Outre l'intense plaisir qu'il procure, il révèle chez son leader un sens de la composition de plus en plus serein.