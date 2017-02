Plus d'infos sur le concert Les Chevaliers De La Table Ronde à Limoges

OPERA THEATRE (Lic.1-1029555/57/56) présente ce spectacle

Opéra-bouffe en trois actes de Florimond Ronger dit Hervé Livret d'Henri Chivot & Alfred Duru Créé en 1866 Version pour 13 chanteurs et 12 instrumentistes Compagnie Les Brigands Audiodescription le 19/02/2017 - Chanté en français, surtitré en français - 2 h sans entracte Christophe Grapperon, direction Nicolas Ducloux, piano et chef de chant Pierre-André Weitz, mise en scène, Damien Bigourdan, Rodomont, le duc Antoine Philippot, Sacripant, sénéchal Arnaud Marzorati, Merlin, enchanteur Manuel Nuñez Camelino, Médor, jeune ménestrel Ingrid Perruche, Totoche, la duchesse Lara Neumann, Angélique, sa belle-fille Chantal Santon Jeffery, Mélusine, magicienne Clémentine Bourgoin, Fleur-de-Neige Rémy Mathieu, Roland, chevalier errant David Ghilardi, Amadis de Gaule Théophile Alexandre, Lancelot du Lac Jérémie Delvert, Renaud de Montauban Pierre Lebon, Ogier le Danois Solistes de l'Orchestre de l'Opéra de Limoges Roland, Merlin, Lancelot du Lac, un Moyen-Âge de carton-pâte, d'armures cabossées et de murailles secrètes, de chevaliers impotents et de princesses stupides, de chansons à boire et de langoureuses complaintes, croqué par la bourgeoisie haute en couleurs d'un XIXe décadent qui se complaît dans la farce. Contemporain d'Offenbach, Hervé, le « compositeur toqué », propose, dans une parodie à tiroirs et une loufoquerie à toute épreuve, la quête désopilante d'un sacré Graal... Résevation PMR : 05.55.45.95.00