Quand Coïncidence monte sur scène, le temps s'arrête... L'instant d'une soirée, le temps d'un spectacle, le moment d'une chanson, les rythmes s'enlacent. Céline chante d'une voix sensible et sûre, en français le plus souvent, des textes qui cristallisent un instant, un lieu, une sensation... Cette artiste complète, intense, sensible et pleine de charme est entourée et accompagnée de quatre complices, qui passent de la batterie au trombone, des claviers aux percussions, de la basse à la contrebasse. Leur plaisir de jouer ensemble transpire dès les premiers accords et emporte le public à coup sûr. Leur force est dans cet équilibre et cette faculté de se mettre les uns au service des autres. Au delà des frontières des genres, Coïncidence explore les routes du swing ou du folk, du rock ou du blues, de la valse ou du reggae. Chacun peut ainsi y retrouver des influences, aussi bien Johnny Cash que Boris Vian, Henri Salvador que Led Zeppelin, Paris Combo que Téléphone, Django Reinhardt que Robert Johnson...

