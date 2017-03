Plus d'infos sur le concert Bachar Mar Khalife à Limoges

MEGABLAST PRODUCTION (3-1045346) présente ce spectacle

Le centre culturel jean gagnant présente BACHAR MAR KHALIFECompositeur et multi-instrumentiste libanais exilé à Paris, Bachar Mar Khalifé laisse libre cours à la nostalgie de sa terre natale.Il débride enfin sa belle voix grave et explose sur un troisième album nourri de ballades poignantes, de piano technoïde et de lyrisme oriental : un mélange galvanisant qui témoigne autant de sa culture franco-libanaise que du refus de se laisser enfermer dans les clichés.PMR : 05 55 45 94 00