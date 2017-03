Plus d'infos sur le concert Deluxe à Boisseuil

Après L'Olympia complet, le rêve continue! On a tellement de chance de partager autant avec vous, on arrête pas de penser qu'il y a 5 ans nous faisions notre musique dans la rue, on vous cache pas que c'est le grand stress dans nos moustaches. "Are you ready to play the game?!"